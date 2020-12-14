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Ничтожное решение: МИД отреагировал на приватизацию "Массандры" в Крыму

Новина українською → Киев, Понедельник 14 декабря 2020 18:55
Ничтожное решение: МИД отреагировал на приватизацию "Массандры" в Крыму Фото: Эмине Джапарова (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на продажу российско-оккупационными властями крымского винного завода "Массандра". Решение России в украинском министерстве назвали "ничтожным".

Об этом написала на своей странице в Twitter первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Как отметила представитель МИД, Россия в очередной раз дерзко нарушила нормы международного гуманитарного права.

"В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного концерна "Массандра" своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно и Россия будет нести за него ответственность", - заявила Джапарова.

Напомним, сегодня Россия продала винный концерн "Массандра", который находится в оккупированном Крыму. Концерн, в который входят 11 заводов за почти 73 млн долларов купила дочерняя компания банка "Россия".

Как писало РБК-Украина, МИД Украины попросил иностранные компании не участвовать в приватизации крымской "Массандры".

Добавим, весной 2020 года крымский завод "Массандра" оценивали менее чем в 10 млн долларов.

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