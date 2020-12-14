В Минске разогнали "Марш мудрости" и задержали почти всех участников

Сегодня, 14 декабря, силовики разогнали так называемый "Марш мудрости" в Минске (Беларусь). Сообщается о задержании до сотни человек.

Об этом сообщает белорусское издание Onliner.

Сообщается, что сегодня пенсионеры вышли на традиционный марш против режима Александра Лукашенко. Они собирались возле Красного костела и на Привокзальной площади, в рамках марша была анонсирована и акция солидарности медиков.

Начало было запланировано на 14:00 по Минску, и на это время собралось около сотни пенсионеров. Однако, когда они стали водить хоровод вокруг елки, их начали задерживать.

По данным правозащитных организаций, сегодня задержали 70-80 человек.

Напомним, на вчерашних протестах в Минске задержали более 300 человек. Их задержали за несанкционированные акции и сопротивление милиции.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что правление Лукашенко закончиться к весне.

"Я не могу предсказать будущее. Главное - это воля народа. Думаю, к весне мы сможем победить. Но кто знает: это может произойти на следующей неделе", - сказала она.

Она также подчеркнула, что стратегия оппозиции не меняется - это давление, переговоры и новые выборы.