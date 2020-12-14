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Крымский винзавод "Массандра" продали почти за 73 млн долларов

Новина українською → Ялта, Понедельник 14 декабря 2020 12:51
Крымский винзавод "Массандра" продали почти за 73 млн долларов Фото: винзавод "Массандра" (massandra.su)
Автор: РБК-Украина

В оккупированном Крыму продали "Массандру" - крупнейший винзавод на полуострове. Акции предприятия почти за 73 млн долларов приобрела дочерняя компания банка "Россия".

Об этом сообщает "РИА Новости".

Сообщается, что "Массандру" выкупило ООО "Южный проект". На аукционе стартовая цена составила 5,3 млрд рублей, в итоге винзавод продали за 5,327 млрд рублей или почти за 73 млн долларов.

Отметим, в декабре 2017 года эта же компания выкупила крымский завод шампанских вин "Новый свет".

В объединение "Массандра" входят девять заводов первичного и вторичного виноделия, а также три самостоятельных завода. В 1988 году была занесена в Книгу рекордов Гиннесса как величайшая сокровищница вин по их многочисленности и уникальности. "Массандра" является одним из крупнейших предприятий Украины и Европы по выращиванию винограда и производства высококачественных марочных вин.

Еще весной 2020 года "Массандру" в оккупированном Крыму оценивали менее чем в 10 млн долларов.

Ранее МИД Украины попросил иностранные компании не участвовать в приватизации крымской "Массандры" после того, как стало известно, что австрийское бюро задействовано в строительстве оперного театра в оккупированном Севастополе.

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