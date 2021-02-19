Новый закон о растаможке "евроблях" и успешная посадка марсохода NASA: новости за 18 февраля

Верховная рада одобрила за основу новый закон о растаможке "евроблях", марсоход NASA успешно сел на Марс, скончался знаменитый актер Андрей Мягков. Подробнее о том, что произошло в четверг, 18 февраля – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Украина созвала Генассамблею ООН. Расскажут о ситуации на Донбассе

Во вторник, 23 февраля, состоится заседание Генеральной ассамблеи ООН. В ходе него Украина представит доклад о ситуации на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он отметил, что в ходе заседания Украина также намерена поднять вопрос проведения на временно оккупированной части Донбасса форума "Русский Донбасс".

Рада одобрила за основу новый закон о растаможке "евроблях"

Верховная рада одобрила за основу новый закон о растаможке "евроблях". Речь идет о законопроекте №4643-д.

Речь идет об автомобилях, которые ввезены физическими лицами на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. Таким образом он охватывает все ввезенные до начала 2021 года "евробляхи".

СБУ объявила подозрение замглавы Минобороны РФ. Захватывал Иловайск и Дебальцево

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны Российской Федерации Андрею Картаполову. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Сообщается, что Картаполову в Украине грозит пожизненное лишение свободы.

Порошенко купил телеканал "Прямой"

Пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко купил телеканал "Прямой" у Владимира Макеенко. Об этом он сообщил во время телемарафона "Седьмая годовщина Революции Достоинства".

По словам Порошенко, это решение было принято из-за риска отключения телеканала по решению властей. Он гарантировал, что свобода слова и журналистские стандарты на телеканале "Прямой" будут сохранены.

Кремль назвал Украину недружественной: "превратилась в проект западных стран"

Российские власти считают Украину недружественной для себя страной. А в Кремле считают, что она якобы превратилась в проект западных стран. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Украина - это суверенное государство, которое не является дружественным для нас. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - отметил Песков.

Голос беглеца. Янукович раскритиковал Революцию Достоинства

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк передал заявление от него. Заявление президента-беглеца Сердюк написал в Facebook.

В нем Янукович, в частности, раскритиковал Верховную Раду, которая признала Революцию Достоинства одним из ключевых моментов государственного строительства. Он также считает, что в аннексии Крыма Россией в 2014 году и войне на Донбассе якобы виноваты пятый президент Украины Петр Порошенко, бывший спикер парламента Александр Турчинов и экс-премьер'Арсений Яценюк.

"Семь минут ужаса": марсоход NASA успешно сел на Марс

Марсоход Perseverance американского космического агентства NASA совершил успешную посадку на Марс. Аппарат будет изучать поверхность "красной планеты".

Посадка марсохода Perseverance длилась 7 минут. Это время в NASA называют "минутами ужаса". За семь минут марсоход вошел в атмосферу Марса, затормозил падение, выпустил парашют, выбрал место приземления и сел на поверхность планеты.

Седьмая годовщина расстрела Майдана: как в Киеве почтили память Героев Небесной сотни (фото)

В Киеве 18 февраля в седьмую годовщину расстрела участников Революции Достоинства состоялось шествие памяти и панихида по Героям Небесной сотни. В мероприятиях в центре столицы приняли участие сотни активистов и простых граждан.

Как украинцы чествовали память погибших майдановцев в Киеве, показал корреспондент "РБК-Украина" в фоторепортаже.

Умер Андрей Мягков, которого все любили за "Иронию судьбы" и "Служебный роман"

В России скончался знаменитый актер Андрей Мягков. Ему было 82 года. Смерть артиста 18 февраля подтвердили в пресс-службе МХТ имени Чехова, сообщает РБК.

По предварительным данным, Мягков скончался от острой сердечной недостаточности - в 2009 году актер пережил две операции на сердце, ему удалили тромб и заменили сердечные клапаны.

"Шахтер" обыграл "Маккаби" на выезде

Донецкий "Шахтер" обыграл израильский "Маккаби" в 1/16 финала Лиги Европы. Отличились Алан Патрик и Тете - 2:0.

К поединку с "горняками" "Маккаби" подходил с беспроигрышной серией из 14 матчей во всех турнирах. Тогда как для дончан это был лишь второй официальный матч.

Арктические морозы и резкое потепление: украинцев ждет сильный перепад погоды

Погода в Украине в ближайшие дни порадует резким потепление, но до этого стране придется пережить одну из самых холодных ночей этой зимы. Местами температура опустится ниже 25 градусов мороза.

Синоптик Наталка Диденко рассказала, какая погода ждет украинцев в ближайшие дни и предупредила о резком перепаде.