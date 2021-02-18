На классе. "Шахтер" обыграл "Маккаби" на выезде
Донецкий "Шахтер" обыграл израильский "Маккаби" в 1/16 финала Лиги Европы. Отличились Алан Патрик и Тете - 2:0.
Подробнее о матче, читайте в материале РБК-Украина.
К поединку с "горняками" "Маккаби" подходил с беспроигрышной серией из 14 матчей во всех турнирах. Тогда как для дончан это был лишь второй официальный матч.
Начало матча было за игроками израильского клуба. Уже на 5-й минуте "Маккаби" могло надеяться на взятие ворот, однако Матвиенко в подкате перехватил передачу на Пешича, который оказывался бы в нескольких метрах перед воротами Трубина. А на 12-й минуте Пешича вывели уже один на один. Его удар парировал Трубин, после чего мяч попал к Рикану, который чудом не попал в пустые ворота. Правда, после судья зафиксировал у Пешича офсайд.
Ближе к середине тайма "Шахтер" перехватил инициативу. На 23-й минуте "горняки" имели реальный шанс отличиться. Патрик отлично развернулся в штрафной израильтян и выдал передачу в район одиннадцати метров на Мораеса. Но удар бразильского украинца пришелся по центру ворот. А через восемь минут Патрик уже сам оказался в подобной позиции. Сперва Марлос выдал "черпачок" в штрафную на Матвиенко, тот в одно касание отпасовал на Патрика, а бразилец сходу отправил мяч в сетку - 1:0.
До конца первой половины футболисты украинского клуба провели еще несколько опасных атак, однако счет остался неизменным.
Второй тайм также прошел под диктовку "Шахтера". Хотя в концовке израильтяне могли и сравнять. На 87-й минуте Степаненко чуть не срезал мяч в свои ворота после флангового прострела. А после углового уже спасать пришлось Трубину - опасно головой пробивал Эрнандес. Но последнюю точку поставил именно "Шахтер". На последней минуте добавленного времени "горняки" выбежали в контратаку, в ходе которой Фернандо отпасовал на Тете, которому осталось лишь пробить мимо вратаря "Маккаби" - 2:0.
If you missed Shakhtar’s opener tonight here it is— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) February 18, 2021
Wonderful play from Marlos to find Matvienko who lays it on a plate for Alan Patrick
1-0 at the break pic.twitter.com/3Sr4Gj7YdV
Напомним, сегодня ранее киевское "Динамо" дома не смогло обыграть бельгийский "Брюгге" - 1:1.
Отметим, ответный матч "Шахтера" и "Маккаби" состоится 25 февраля в Киеве на НСК "Олимпийский". Поединок пройдет со зрителями, билеты уже в продаже.