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Кремль назвал Украину недружественной: "превратилась в проект западных стран"

Новина українською → Москва, Четверг 18 февраля 2021 12:24
Кремль назвал Украину недружественной: "превратилась в проект западных стран" Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Российские власти считают Украину недружественной для себя страной. А в Кремле считают, что она якобы превратилась в проект западных стран.

Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

"Украина - это суверенное государство, которое не является дружественным для нас. Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - отметил Песков.

Он также назвал российскую военную агрессию "серьезной проблемой на юго-востоке" территории Украины, с которой Киев якобы не хочет справляться путем выполнения минских соглашений.

"Россия, безусловно, признает украинское государство, но в то же время украинское государство с того момента, как в Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилось в проект этих самых западных стран. Такие элементы мы усматриваем", - добавил Песков.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин назвал угрозы Запада ввести санкции против газопровода "Северный поток-2" местью за Украину.

"Почему все так крутятся вокруг "Северного потока-2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект в Украине", - отметил он.

Также недавно российский президент пообещал, что не бросит оккупированный Донбасс, но позже в Кремле уточнили, что он имел в виду социальную и гуманитарную помощь.

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