Голос беглеца. Янукович раскритиковал Революцию Достоинства
Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк передал заявление от него. Янукович сбежал с Украины в 2014 году.
Заявление президента-беглеца Сердюк написал в Facebook.
В частности, Янукович раскритиковал Верховную Раду, которая признала Революцию Достоинства одним из ключевых моментов государственного строительства.
"Майдан называется "ключевым моментом строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы". С учетом событий последних 7 лет в истории Украины, такая формулировка звучит как издевательство", - заявил Янукович.
Он также считает, что в аннексии Крыма Россией в 2014 году и войне на Донбассе якобы виноваты пятый президент Украины Петр Порошенко, бывший спикер парламента Александр Турчинов и экс-премьер'Арсений Яценюк.
17 февраля Верховная рада приняла постановление №2739 в связи с годовщиной начала Євромайдану и событий Революции достоинства. ВР осудила преступный режим экс-президента Виктора Януковича.
Напомним, Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило бывшему президенту Украины Виктору Януковичу о подозрении в связи с подписанием так называемых "харьковских соглашений" в 2010 году. Этим он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрывал обороноспособность страны.
Ранее сообщалось, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины не удовлетворила ходатайство прокурора о заочном аресте экс-президента Виктора Януковича. Речь идет о деле о незаконном присвоении Януковичем резиденции "Межигорья".