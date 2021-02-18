Голос беглеца. Янукович раскритиковал Революцию Достоинства

Адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк передал заявление от него. Янукович сбежал с Украины в 2014 году.

В частности, Янукович раскритиковал Верховную Раду, которая признала Революцию Достоинства одним из ключевых моментов государственного строительства.

"Майдан называется "ключевым моментом строительства украинского государства и выразителем национальной идеи свободы". С учетом событий последних 7 лет в истории Украины, такая формулировка звучит как издевательство", - заявил Янукович.

Он также считает, что в аннексии Крыма Россией в 2014 году и войне на Донбассе якобы виноваты пятый президент Украины Петр Порошенко, бывший спикер парламента Александр Турчинов и экс-премьер'Арсений Яценюк.