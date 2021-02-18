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Рада одобрила за основу новый закон о растаможке "евроблях": что он предлагает

Новина українською → Украина, Четверг 18 февраля 2021 14:27
Рада одобрила за основу новый закон о растаможке "евроблях": что он предлагает Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Верховная рада одобрила за основу новый закон о растаможке "евроблях". Речь идет о законопроекте №4643-д.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 259 парламентариев.

Речь идет об автомобилях, которые ввезены физическими лицами на таможенную территорию Украины в период до 31 декабря 2020 года и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита. Таким образом он охватывает все ввезенные до начала 2021 года "евробляхи".

При этом растаможить можно лишь автомобиль одной категории на одного человека (один легковой, один грузовой, один прицеп). Авто должно соответствовать экологическим стандартам не менее "Евро2".

Документ предлагает в течение 180 дней с момента вступления его в силу растаможивать автомобили по следующей формуле:

Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе

В этой формуле ставка базовая - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства, которая определяется исходя из количества лет, прошедшее с года изготовления авто, до года определения ставки налога.

Рада одобрила за основу новый закон о растаможке &quot;евроблях&quot;: что он предлагаетVе - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства. Она определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания в куб. сантиметрах на коэффициент, который составляет:

  • 0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - для авто с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. сантиметров (включительно);
  • 0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя от 2001 куб. сантиметров до 3000 куб. сантиметров (включительно);
  • 0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя от 3001 куб. сантиметров до 4000 куб. сантиметров (включительно);
  • 0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя от 4001 куб. сантиметров до 5000 куб. сантиметров (включительно);
  • 0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя - с объемом двигателя более 5000 куб. сантиметров.

Кроме того, в этой формуле Fе - ставка налога в евро за 1 штуку транспортного средства.

Напомним, ранее финансовый комитет Верховной рады придумал, как решить проблему с нерастаможенными автомобилями на еврономерах. Комитет наработал два законопроекта.

РБК-Украина также писало о том, как быстро посчитать стоимость растаможки авто по простой формуле.

А также рассказывали о том, как быстро растаможить "евробляху", чтобы не получить штраф.

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