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"Желтая" зона карантина: как будут работать учебные заведения с 24 февраля

Новина українською → Украина, Четверг 18 февраля 2021 19:16
"Желтая" зона карантина: как будут работать учебные заведения с 24 февраля Фото: ученики в масках на уроке (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

С 24 октября все области Украины попадут в "желтую" зону карантина. В Кабмине рассказали, как будут работать учреждения образования в стране после возвращения адаптивного карантина.

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В "желтой" зоне карантина с 24 февраля будет запрещено посещать учебные заведения, если на самоизоляции находится более 50% добытчиков образования и персонала учреждения.

Также правительство запретило проведение в учреждениях образования спектаклей, праздников, концертов и других массовых мероприятий с участием добытчиков образования из более чем одной группы и в присутствии посетителей.

В регионах, которые попадут в "красную" зону карантина, вводится запрет на посещение образовательных учреждений, кроме детсадов и специальных учреждений образования. Ученикам 1-4 классов тоже не запрещают ходить в школу в "красной" зоне.

Напомним, правительство продлило действие карантина до 30 апреля, а также вернуло адаптивный формат ограничений. Больше о новых ограничениях - в материале РБК-Украина.

Кроме того, сегодня стало известно, в какой зоне будет Киев после возвращения адаптивного карантина.

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