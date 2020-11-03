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Получить гарантии по Будапештскому меморандуму невозможно, - посол Германии

Новина українською → Киев, Вторник 03 ноября 2020 11:32
Получить гарантии по Будапештскому меморандуму невозможно, - посол Германии Фото: Анка Фельдхузен (kiew.diplo.de)
Автор: Игорь Литвиненко

Украине невозможно получить гарантии по Будапештскому меморандуму. Данный документ является политической декларацией, а не международным договором.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен.

По ее словам, в 2014 году во время начала российской агрессии в Украине никто не помнил об этом меморандуме.

"Будапештский меморандум - это политическая декларация и не более, это не международный договор. ...То есть получить эти гарантии сегодня просто невозможно", - сказала она.

Посол добавила, что не уверена в необходимости расширения нынешних форматов урегулирования конфликта на Донбассе. Более важным является поддержка Украины со стороны партнеров.

"Если Украина хочет расширить существующие форматы, я даже не знаю, были бы США, Великобритания, Канада готовы к этому? Все-таки нормандский формат неплохо работает, и иметь больший круг участников - это больше координирование позиций. Найти дату для возможной встречи уже сейчас сложно, а если будет 7 или 8 участников - это еще хуже", - считает Фельдхузен.

Напомним, на всенародный опрос президента Владимира Зеленского 25 октября выносился вопрос нужно ли Украине на международном уровне обсудить использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Позже президент пояснил, что речи о восстановлении ядерного потенциала в данном вопросе не идет.

Согласно предварительным результатам опроса, 74,12% украинцев поддержали инициативу Зеленского по Будапештскому меморандуму.

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