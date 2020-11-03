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Итальянский суд оправдал украинского военного Маркива

Новина українською → Милан, Вторник 03 ноября 2020 21:08
Итальянский суд оправдал украинского военного Маркива Фото: Виталий Маркив (radiosvoboda.org)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокели во время боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

"Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего героя, полностью оправдав его", - написала омбудсмен.

Теперь военнослужащий вернется в Украину.

"Решением апелляционного суда Милана Маркив освобожден от всех обвинений. Маркив свободный и возвращается в Украину", - написал в своем Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Освобождение Маркива из-под стражи также подтвердил глава украинского МВД Арсен Аваков.

"Маркива освободили. Только что апелляционный суд принял решение", - заявил он.

Напомним, изначально итальянский суд признал украинского нацгвардейца Маркива виновным в убийстве итальянского журналиста. Украинец был приговорен к 24 годам лишения свободы. Украинская сторона обжаловала это решение.

Как заявляли в МВД, теперь украинская сторона в Европейском суде будет оспаривать задержание Маркива и его удержание под стражей.

Кроме того, в МВД называли дело по Маркиву гибридной войной против Украины, ведь сторона обвинения пыталась оправдать террористов.

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