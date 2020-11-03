Маркив уже на свободе

Украинский военный Виталий Марков уже вышел из итальянской тюрьмы. Он был освобожден вечером 3 ноября.

Об этом сообщила омбудмен Людмила Денисова в Facebook.

"Виталий Маркив на свободе", - написала омбудсмен.

Виталий Марков на свободе Posted by Людмила Денисова on Tuesday, November 3, 2020

Posted by Oles Horodetskyy on Tuesday, November 3, 2020

Напомним, сегодня украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокели во время боевых действий на Донбассе.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что рассчитывает на вылет Маркива вместе с делегацией в Украину в среду.

Президент Владимир Зеленский также поприветствовал решение по освобождению Маркива.