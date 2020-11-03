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Более 200 народных депутатов призвали судей КСУ уйти в отставку

Новина українською → Киев, Вторник 03 ноября 2020 21:02
Более 200 народных депутатов призвали судей КСУ уйти в отставку Фото: Евгения Кравчук (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Более 200 народных депутатов поддержали обращение к судьям Конституционного суда, которые поддержали решение относительно декларирования, с призывом самостоятельно уйти в отставку. Завтра это заявление передадут в КСУ.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По словам депутата, обращение к судьям КСУ уже подписали 226 народных депутатов из разных парламентских фракций.

"В основном это подписи депутатов нашей фракции "Слуги народа". Есть подписи "Голоса", "Европейской солидарности" и группы "Доверие". Физически это заявление с подписями мы передадим в Конституционный суд завтра (4 ноября - ред.) в первой половине дня", - рассказала Кравчук.

Депутаты призывают судей КСУ Александра Тупицкого, Виктора Городовенко, Ирину Завгороднюю Александра Касминина, Виктора Кривенко, Александра Литвинова, Владимира Мойсика, Сергея Саса, Игоря Слиденко, Петра Филюка и Галину Юровскую безотлагательно сложить с себя полномочия по собственному желанию либо подать в отставку.

Напомним, 27 октября Конституционный суд отменил ответственность за недостоверное декларирование, чем заблокировал ход более 100 уголовных производств по данному факту. Одно дело об недостоверное декларирование уже закрыли.

Как писало РБК-Украина, к отставке судей КСУ призвал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он также пригрозил судьям ответственностью за решения, которые посягают на фундаментальные основы конституционного строя.

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