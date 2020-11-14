Львов отменил выходные, а Кравчук назвал шаги для выборов в ОРДЛО: новости за 13 ноября

В некоторых украинских городах отказались вводить карантин выходного дня, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал шаги Украины для выборов в ОРДЛО в марте 2021, в Киеве таксист влетел в остановку с людьми. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 13 ноября, - в материале РБК-Украина

Карантин выходного дня: какие города отказались ужесточать ограничения

В Украине ряд городов отказались вводить карантин выходного дня, объясняя это тяжелыми последствиями для их экономики. На данный момент отказались усиливать карантин: Днепр, Львов, Мукачево, Черкассы, Тернополь, Краматорск, Славянск, Ровно, Житомир, Мариуполь.

Власти Львова сделали субботу и воскресенье рабочими днями до конца ноября. В эти дни, согласно решению, разрешено работать всем заведениям, которые ограничивает карантин выходного дня.

Центральная власть отреагировала и заявила, что у мэров нет полномочий запрещать действие решений правительства, какая ситуация в регионах - в материале РБК-Украина.

Степанов о COVID-19: у нас не будет легкой зимы, будет очень тяжело

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что зима будет очень тяжелой для Украины из-за коронавируса. Главной задачей остается минимизировать этой зимой человеческие жертвы. "У нас не будет легкой зимы. Нам будет очень тяжело. Наше главное задание - пройти эту зиму с этой эпидемией, страшной пандемией с наименьшими потерями. Под словом "потеря" я имею в виду человеческую жизнь", - сказал Степанов.

Состоянием на 13 ноября в Украине подтвердили 11 787 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд.

Кравчук назвал шаги Украины для выборов в ОРДЛО в марте 2021

Для проведения местных выборов на оккупированном Донбассе 31 марта 2021 года украинская сторона должна принять несколько законов. При этом к таким выборам не нужно готовиться с чистого листа. Об этом в интервью tsn.ua рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

По его словам, для соблюдения сроков Верховная рада должна в январе принять закон об особенностях выборов в ОРДЛО. Он также добавил, что до выборов Рада должна принять законы о демилитаризации и амнистии.

Россия на Донбассе вербует "миротворцев" для Нагорного Карабаха, - разведка

На оккупированном Донбассе ведется вербовка так называемых "миротворцев" для Нагорного Карабаха. Одним из главных условий является наличие российского паспорта. Об этом на брифинге заявила представитель Минобороны Юлия Шевченко со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

В частности, по данным разведки, оккупационные администрации принимают меры, чтобы ускорить принудительную паспортизацию. Наличие российского паспорта является обязательным условиях прохождения службы в незаконных вооруженных формированиях.

В Киеве таксист влетел в остановку с людьми: есть жертвы (видео)

В Киеве водитель такси влетел в остановку на Окружной, сбив при этом киоск и троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм.

В сети появилось видео с моментом аварии. На кадрах, опубликованных в Facebook Киев Оперативный видно, что водитель такси Über на автомобиле Hyundai съезжает с крайнего ряда и беспрепятственно преодолевает в густом ряду машин шесть полос. Затем он врезается в двух женщин на остановке транспорта и сбивает МАФ с сигаретами. Водитель не пострадал - он сразу же вышел из авто. Как стало известно из Facebook dtp.kiev.ua, водитель в момент аварии был трезв.

В Киеве ночью произошла перестрелка с участием полиции, есть раненый

В Киеве на улице Героев Космоса экипаж патрульной полиции остановил автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. После этого между сторонами произошла перестрелка, в которой получил ранения полицейский.

В салоне авто, которое остановили полицейские, были три человека. У одного из пассажиров увидели рацию и кобуру. По сообщению пресс-службы, мужчины выбежали из авто и начали убегать, когда к ним обратились правоохранители. Впоследствии трех человек задержали, у них обнаружили предметы похожие на пистолет и гранаты. Раненого патрульного госпитализировали.

В этих местах люди чаще всего заражаются COVID-19: эксперты составили список

Самые частые заражения коронавирусом происходят внутри организованных коллективов. Специалисты отмечают, что один больной человек может передать болезнь 2-3 людям. Чаще всего вирус быстро распространяется в закрытых коллективах и помещениях.

Химик из Колорадо разработал специальный инструмент, который может рассчитать риск заражения и на основе этого инструмента было проведено исследование о вероятности инфицирования в различных местах.

Украину ждет аномально теплая зима: климатологи обновили прогнозы

Зима в Украине ожидается аномально теплой, и климатологи рассказали, что ждет нас в этом и следующем году. Они не исключают, что будут волны сильного похолодания и снега, но отмечают, что будут теплые и сухие волны, которые будет приносить южными потоками.

Как рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, перепады температур могут быть очень резкими из-за влияния на климат со стороны Атлантического и Северного Ледовитого океанов.