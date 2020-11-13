Кравчук назвал шаги Украины для выборов в ОРДЛО в марте 2021

Для проведения местных выборов на оккупированном Донбассе 31 марта 2021 года украинская сторона должна принять несколько законов. При этом к таким выборам не нужно готовиться с чистого листа.

Об этом в интервью tsn.ua рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

По его словам, для соблюдения сроков Верховная рада должна в январе принять закон об особенностях выборов в ОРДЛО.

"Только приняли закон, уже можно готовиться к выборам - февраль, март и часть января. Времени хватает. И это не сегодня готовится. Мы это делаем не с чистого листа. Уже есть наработки, принимается закон, готовятся выборы", - отметил Кравчук.

Он также добавил, что до выборов Рада должна принять законы о демилитаризации и амнистии.

Напомним, ранее Кравчук объяснил идею провести местные выборы на оккупированном Донбассе именно 31 марта 2021 тем, что Россия планировала провести там свои фейковые выборы.

Кроме того, Кравчук считает, что Российская Федерация находится не в том положении, чтобы диктовать Украине какие-либо условия. Он также уверен, что настало время, чтобы Москва захотела урегулировать конфликт на Донбассе.