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Россия на Донбассе вербует "миротворцев" для Нагорного Карабаха, - разведка

Новина українською → Донбасс, Пятница 13 ноября 2020 14:29
Россия на Донбассе вербует "миротворцев" для Нагорного Карабаха, - разведка Фото: российские военные (structure.mil.ru)
Автор: РБК-Украина

На оккупированном Донбассе ведется вербовка так называемых "миротворцев" для Нагорного Карабаха. Одним из главных условий является наличие российского паспорта.

Об этом на брифинге заявила представитель Минобороны Юлия Шевченко со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

В частности, по данным разведки, оккупационные администрации принимают меры, чтобы ускорить принудительную паспортизацию. Наличие российского паспорта является обязательным условиях прохождения службы в незаконных вооруженных формированиях.

"Кроме того, на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях осуществляется вербовка лиц с российским гражданством с целью комплектования так называемых "миротворческих" подразделений для выполнения задач в Нагорном Карабахе", - отметила Шевченко.

Также разведка отмечает, что оккупационная администрация рассматривает возможность ограничения прав для владельцев украинских паспортов.

Напомним, согласно мирным соглашениям, Российская Федерация на пять лет вводит миротворческий контингент в Нагорный Карабах в составе до 2 000 человек с бронетехникой и стрелковым оружием.

Также ранее была опубликована карта размещения миротворцев РФ в регионе.

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