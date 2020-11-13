ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Карантин выходного дня: какие города отказались ужесточать ограничения

Новина українською → Киев, Пятница 13 ноября 2020 15:10
Карантин выходного дня: какие города отказались ужесточать ограничения Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине ряд городов отказались вводить карантин выходного дня, объясняя это тяжелыми последствиями для их экономики. Центральная власть отреагировала и заявила, что у мэров нет полномочий запрещать действие решений правительства, какая ситуация в регионах - в материале РБК-Украина.

По состоянию на сейчас отказались усиливать карантин: Львов, Мукачево, Черкассы, Тернополь, Краматорск, Славянск, Ровно, Житомир, Мариуполь.

Главы этих городов считают, что ужесточение карантина в таком виде неэффективное, но последствия для городского бюджета значительные.

Кроме того, в регионах продолжают выступать против введения жесткого карантина на выходные. Сегодня вышли на митинг в Харькове, Запорожье, Черкассах, Кременчуге.

Отметим, карантин выходного дня предусматривает запрет на работу торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, театров и массовых мероприятий. Запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Остаются работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, объекты торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами; финансовые учреждения, СТО, доставка еды. В обычном порядке будет осуществляться инкассация и перевозка валютных ценностей.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов возмутился заявлением сети торговых центров "Эпицентр" о карантине выходного дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика карантин
NEWS
Черкассы отказались вводить карантин выходного дня
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Черкассы отказались вводить карантин выходного дня
DAILY
Трамп не сдается. Сможет ли Байден удержать победу и что будет дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Трамп не сдается. Сможет ли Байден удержать победу и что будет дальше