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В Киеве ночью произошла перестрелка с участием полиции, есть раненый

Новина українською → Киев, Пятница 13 ноября 2020 08:38
В Киеве ночью произошла перестрелка с участием полиции, есть раненый Фото: пистолет (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на улице Героев Космоса экипаж патрульной полиции остановил автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. После этого между сторонами произошла перестрелка, в которой получил ранения полицейский.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

В салоне авто, которое остановили полицейские, были три человека. У одного из пассажиров увидели рацию и кобуру. По сообщению пресс-службы, мужчины выбежали из авто и начали убегать, когда к ним обратились правоохранители.

"Во время преследования один из беглецов совершил выстрелы в направлении патрульного. В результате полицейский получил три огнестрельных ранения. В ответ патрульные применили табельное огнестрельное оружие. На помощь патрульным прибыл еще один экипаж", - говорится в сообщении.

Впоследствии трех человек задержали, у них обнаружили предметы похожие на пистолет и гранаты. Раненого патрульного госпитализировали.

Напомним, в Киеве на Майдане Независимости спецназ провел операцию по задержанию преступников, были слышны выстрелы.

Кроме того, в Киеве иностранцы устроили автопробег со стрельбой. Одного из них задержали и сообщили о подозрении.

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