Львів скасував вихідні, а Кравчук назвав кроки для виборів в ОРДЛО: новини за 13 листопада

В деяких українських містах відмовилися вводити карантин вихідного дня, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук назвав кроки України для виборів в ОРДЛО в березні 2021, в Києві таксист влетів в зупинку з людьми. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 13 листопада, - в матеріалі РБК-Україна

Карантин вихідного дня: які міста відмовились посилювати обмеження

В Україні ряд міст відмовились вводити карантин вихідного дня, пояснюючи це важкими наслідками для їхньої економіки. Станом на зараз відмовились посилювати карантин: Дніпро, Львів, Черкаси, Тернопіль, Краматорськ, Слов'янськ, Мукачево, Рівне, Житомир, Маріуполь.

Влада Львова зробили суботу і неділю робочими днями до кінця листопада. У ці дні, згідно з рішенням, дозволено працювати всім закладам, які обмежує карантин вихідного дня.

Центральна влада відреагувала і заявила, що у мерів немає повноважень забороняти дію рішень уряду, яка ситуація в регіонах - в матеріалі РБК-Україна.

Степанов про COVID-19: у нас не буде легкої зими, буде дуже важко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що зима буде дуже важкою для України через коронавірус. Головним завданням залишається мінімізувати цієї зими людські жертви.

"У нас не буде легкої зими. Нам буде дуже важко. Наше головне завдання - пройти цю зиму з цією епідемією, страшною пандемією з найменшими втратами. Під словом "втрата" я маю на увазі людське життя", - сказав Степанов.

Станом на 13 листопада в Україні підтвердили 11 787 нових випадків коронавірусу. Це новий антирекорд.

Кравчук назвав кроки України для виборів в ОРДЛО у березні 2021

Для проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі 31 березня 2021 року українська сторона має прийняти кілька законів. При цьому до таких виборів не треба готуватися з чистого аркуша. Про це в інтерв'ю tsn.ua розповів голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо Донбасу Леонід Кравчук.

За його словами, для дотримання строків Верховна рада має в січні прийняти закон про особливості виборів в ОРДЛО. Він також додав, що до виборів Рада має прийняти закони про демілітаризацію та амністію.

Росія на Донбасі вербує "миротворців" для Нагірного Карабаху, - розвідка

На окупованому Донбасі ведеться вербування так званих "миротворців" для Нагірного Карабаху. Одною з головних умов є наявність російського паспорта. Про це на брифінгу заявила представник Міноборони Юлія Шевченко з посиланням на інформацію Головного управління розвідки.

Зокрема, за даними розвідки, окупаційні адміністрації приймають заходи, щоб прискорити примусову паспортизацію. Наявність російського паспорта є обов'язковою умови проходження служби в незаконних збройних формуваннях.

У Києві таксист влетів у зупинку з людьми: є жертви (відео)

У Києві водій таксі влетів в зупинку на Окружній, збивши при цьому кіоск та трьох пішоходів, двоє з яких померли від отриманих травм.

У мережі з'явилося відео з моментом аварії. На кадрах, опублікованих у Facebook Київ Оперативний видно, що водій таксі Über на автомобілі Hyundai з'їжджає з крайнього ряду і безперешкодно долає в густому ряду машин шість смуг. Потім він врізається у двох жінок на зупинці транспорту і збиває МАФ з сигаретами. Водій не постраждав - він одразу ж вийшов з авто. Як стало відомо з Facebook dtp.kiev.ua, водій на момент аварії був тверезий.

У Києві вночі сталась перестрілка за участю поліції, є поранений

У Києві на вулиці Героїв Космосу екіпаж патрульної поліції зупинив автівку через порушення правил дорожнього руху. Після цього між сторонами сталась перестрілка, в якій отримав поранення поліцейський.

В салоні авто, яке зупинили поліцейські, було троє людей. В одного з пасажирів побачили рацію та кобуру. За повідомленням прес-служби, чоловіки вибігли з авто та почали втікати, коли до них звернулись правоохоронці. Згодом трьох осіб було затримано, у них виявили предмети схожі на пістолет та гранати. Пораненого патрульного шпиталізували.

У цих місцях люди найчастіше заражаються COVID-19: експерти склали список

Найчастіші зараження коронавірусом відбуваються всередині організованих колективів. Фахівці відзначають, що одна хвора людина може передати хворобу 2-3 людям. Найчастіше вірус швидко поширюється в закритих колективах та приміщеннях.

Хімік з Колорадо розробив спеціальний інструмент, який може розрахувати ризик зараження і на основі цього інструменту було проведено дослідження про ймовірність інфікування в різних місцях.

Україну чекає аномально тепла зима: кліматологи оновили прогнози

Зима в Україні очікується аномально теплою, і кліматологи розповіли, що чекає нас у цьому і наступному році. Вони не виключають, що будуть хвилі сильного похолодання і снігу, але відзначають, що будуть теплі та сухі хвилі, які буде приносити південними потоками.

Як розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, перепади температур можуть бути дуже різкими через вплив на клімат з боку Атлантичного і Північного Льодовитого океанів.