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Львов отменил выходные дни до 30 ноября

Новина українською → Львов, Пятница 13 ноября 2020 19:19
Львов отменил выходные дни до 30 ноября Фото: Андрей Садовой (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Власти Львова сделали субботу и воскресенье рабочими днями до конца ноября. В эти дни, согласно решению, разрешено работать всем заведениям, которые ограничивает карантин выходного дня.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

В постановлении Львовского исполкома речь идет о признании субботы и воскресенья рабочими днями до 30 ноября. В эти дни заведениям разрешено работать по правилам карантина будних - с 7:00 до 22:00.

Разрешается работать заведениям общественного питания, торгово-развлекательным центрам, заведениям культуры, спортзалам, фитнес-центрам и рынкам.

Также Львовский исполком обратился к Кабинету министров с просьбой отменить постановление о введении общего карантина и карантина выходного дня, принятое 11 ноября, как "неконституционное и наносящее вред малому и среднему бизнесу".

В то же время, полиция Львовской области призвала субъекты хозяйственной деятельности придерживаться карантинных требований.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у городских глав нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства.

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