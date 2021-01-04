В Харькове просят назначить выборы, а Супрун попрощалась с украинцами: новости за выходные

На территории Закарпатской области произошло землетрясение, в Харьковском горсовете просят парламент назначить перевыборы мэра, бывшая исполняющая обязанности главы Минздрава Уляна Супрун попрощалась с украинцами. Подробнее о том, что произошло на выходных, 1-3 января, - в материале РБК-Украина

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Повышение зарплат и пенсий, рост налогов и тарифов: что изменилось с 1 января

В наступившем 2021 году украинцев ожидает ряд изменений в социально-экономической сфере. С 1 января увеличиваются размеры пенсий и минимальной зарплаты. Выросли тарифы на коммунальные услуги, но оформить субсидию стало проще. Для предпринимателей повышается ЕСВ и меняются правила ведения отчетности. Более подробно обо всех изменениях - в материале РБК-Украина.

В Украине произошло землетрясение

В Украине в селе Барбово Мукачевского района Закарпатской области произошло землетрясение. Отдел сейсмичности Карпатского региона ИГФ НАН Украины сообщает о зафиксированных подземных толчках магнитудой около 1,8 на глубине 3,7 км.

Землетрясение произошло около 00:08 по киевскому времени 2 января. Информации о разрушениях, вызванных сейсмической активностью на территории Закарпатской области, а также о пострадавших нет.

В Харьковском горсовете просят парламент назначить перевыборы мэра

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился к Верховной раде по поводу выборов в Харькове. Он просит назначить внеочередные выборы мэра города из-за смерти Геннадия Кернеса. Терехов не уточнил, когда Рада должна рассмотреть просьбу.

О политической ситуации в Харькове после смерти Кернеса читайте в материале "Без Кернеса. Кто может взять Харьков под контроль".

В Сирии освободили двух гражданок Украины и семерых детей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой вернулись украинские граждане из Сирии - это женщины с детьми. Несколько лет их содержали в ужасных условиях в лагерях для перемещенных лиц.

Также советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович написал на своей странице в Facebook, что в лагере, где были украинцы, содержат 70 тысяч иностранцев, подавляющее большинство из которых - женщины и дети.

Норвежская компания отказалась сертифицировать "Северный поток-2" из-за санкций США

Норвежская компания DNV GL отказалась от сертификации газопровода "Северный поток-2" по завершению строительства. Решение связано с санкциями США в отношении трубопровода. Об этом сообщает Rbc.ru со ссылкой на заявление компании.

В компании заявили о прекращении поддержки проекта "Северный проект-2" до тех пор, пока будут действовать санкции. Планировалось, что она выдаст дочернему проекту "Газпрома" сертификат соответствия.

Сенат США преодолел вето Трампа и утвердил оборонный бюджет с помощью Украине

Сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год в размере 740 миллиардов долларов. Он предусматривает 250 миллионов долларов финансовой поддержки Украине.

За преодоление вето Трампа проголосовали 80 сенаторов, а 12 - против. Для преодоления вето нужно было минимум 60 голосов.

Меркель не будет идти в канцлеры Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. Она больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии. Об этом она заявила в видеообращении.

Меркель заявила, что никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год. Причиной является пандемия.

Дело Навального: в Bellingcat сообщили о других жертвах отравителей из ФСБ

Вероятные отравители российского оппозиционера Алексея Навального из Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ могут быть причастны к еще нескольким убийствам. Подробности будут известны до середины января. Об этом журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Напомним, Bellingcat обнародовал расследование, где говорится, что к отравлению Алексея Навального ядом "Новичок" причастны восемь сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Биткойн впервые преодолел отметку в 34 тысячи долларов

Биткоин снова обновил свой ценовой максимум. За сутки рост цены криптовалюты составил более 14%. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

Стоимость одной монеты 3 января на 07:30 по киевскому времени составляла 34 102 доллара.

Уляна Супрун попрощалась с украинцами

Уляна Супрун, которая на протяжении многих лет давала нам в соцсетях ценные советы и разрушала медицинские мифы, попрощалась с украинцами. Бывшая и. о. главы Минздрава опубликовала последний пост.

Так на своей странице в Facebook она пожелала всем здравого смысла и дала последний совет.

От коронавируса умер Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра в "Человеке-амфибии"

Актер Владимир Коренев умер в возрасте 80 лет от коронавируса - жизнь советского и российского актера украинского происхождения, прославившегося после выхода фильма "Человек-амфибия", в котором он исполнил главную роль, оборвалась вскоре после госпитализации.

Об этом сообщила его дочь Ирина Коренева. "Он скончался, болел коронавирусом, находился в красной зоне", - сказала актриса.

Укргидрометцентр дал прогноз на январь

В январе 2021 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.