ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Меркель не будет идти в канцлеры Германии

Новина українською → Берлин, Пятница 01 января 2021 14:46
Меркель не будет идти в канцлеры Германии Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. Она больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии.

Об этом она заявила в видеообращении.

Меркель заявила, что никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год. Причиной является пандемия.

"Через девять месяцев состоятся всеобщие федеральные выборы, и я не буду баллотироваться на переизбрание. Сегодня я, вероятно, в последний раз обращаюсь к вам под Новый год как федеральный канцлер", - отметила она.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель покинула пост лидера партии - Христианско-демократического союза. Отметим, что Ангела Меркель возглавляла партию в течение 18 лет, 13 из них - на посту канцлера страны.

Как писало Reuters, в политических кругах Германии прогнозируют, что новый глава партии с большой вероятностью может стать следующим канцлером Германии. Делегаты съезда Христианско-демократического союза во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Ангела Меркель
NEWS
Португалия стала председателем Совета ЕС
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Португалия стала председателем Совета ЕС
DAILY
Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире