Сенат США преодолел вето Трампа и утвердил оборонный бюджет с помощью Украине

Сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год в размере 740 миллиардов долларов. Он предусматривает 250 миллионов долларов финансовой поддержки Украине.

Об этом сообщает телеканал C-Span 2.

За преодоление вето Трампа проголосовали 80 сенаторов, а 12 - против. Для преодоления вето нужно было минимум 60 голосов.

Ранее вето президента преодолела нижняя палата Конгресса - Палата представителей. Вместе с Сенатом они окончательно утвердили оборонный бюджет на 2021-й финансовый год.

Военная помощь Украине предоставляется в рамках инициативы содействия в сфере безопасности, которые пойдут на поддержку и помощь Вооруженным силам Украины.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп продлил несколько иммиграционных запретов. Они блокируют въезд в страну многих желающих получить грин-карту и временных иностранных рабочих.