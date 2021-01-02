ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дело Навального: в Bellingcat сообщили о других жертвах отравителей из ФСБ

Новина українською → Москва, Суббота 02 января 2021 02:31
Дело Навального: в Bellingcat сообщили о других жертвах отравителей из ФСБ Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)
Автор: Артур Родивилов

Вероятные отравители российского оппозиционера Алексея Навального из Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ могут быть причастны к еще нескольким убийствам. Подробности будут известны до середины января.

Об этом журналист расследовательского портала Bellingcat Христо Грозев рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По его словам, подробности будут обнародованы в ближайшие 2 недели.

Расследователи пока не намерены называть имена конкретных пострадавших. Накануне Грозев выложил данные о 10 предполагаемых сотрудниках ФСБ и маршрутах их поездок.

Напомним, Bellingcat обнародовал расследование, где говорится, что к отравлению Алексея Навального ядом "Новичок" причастны восемь сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Личности предполагаемых участников спецоперации по отравлению Навального были установлены с помощью анализа и сопоставления метаданных звонков, оффлайновых баз данных и данных из открытых источников.

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам проведет 19 января заседание по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. В ПАСЕ появились вопросы к России в связи с расследованием Bellingcat.

РБК-Украина писало, что Государственный департамент США обвинил ФСБ России в отравлении Навального.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире ФСБ Навальный
NEWS
Сенат США преодолел вето Трампа и утвердил оборонный бюджет с помощью Украине
Роман Тверденкоредактор ленты новостей Сенат США преодолел вето Трампа и утвердил оборонный бюджет с помощью Украине
DAILY
Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире