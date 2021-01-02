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Норвежская компания отказалась сертифицировать "Северный поток-2" из-за санкций США

Новина українською → Норвегия, Суббота 02 января 2021 19:57
Норвежская компания отказалась сертифицировать "Северный поток-2" из-за санкций США Фото: трубопровод "Северный поток-2" (nord-stream2.com)
Автор: Роман Тверденко

Норвежская компания DNV GL отказалась от сертификации газопровода "Северный поток-2" по завершению строительства. Решение связано с санкциями США в отношении трубопровода.

Об этом сообщает Rbc.ru со ссылкой на заявление компании.

В компании заявили о прекращении поддержки проекта "Северный проект-2" до тех пор, пока будут действовать санкции. Планировалось, что она выдаст дочернему проекту "Газпрома" сертификат соответствия.

"DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта", — говорится в заявлении.

Напомним, в пятницу, 1 января сенат США преодолел вето президента Дональда Трампа на проект оборонного бюджета на 2021 год. Он включает положения об ужесточении санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В конце декабря компания Nord Stream 2 заявила о завершении строительство участка газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии. Строительство продолжалось с начала декабря после годичного перерыва.

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