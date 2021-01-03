Германия продлит жесткий карантин

В Германии планируют продлить действие локдауна. Но сроки продления пока неизвестны.

Об этом сообщает Reuters.

Ожидается, что продление локдауна, ныне рассчитанного до 10 января, состоится во вторник, по итогу совещания канцлера Ангелы Меркель и представителей регионов. Еще вчера о необходимости продлить локдаун договорились руководители всех 16 федеральных земель Германии.

Пока непонятно, на какой срок будет продлен жесткий карантин. Представители земель с худшей статистикой призывают к продлению на три недели, а с лучшей - на две.

Необходимость продления локдауна связана со статистикой заболеваемости, которая, несмотря на введение ужесточенных мер перед Рождеством, остается на высоком уровне. 30 декабря зафиксировали 28,5 тысяч новых случаев заражения, а по итогу субботы, 2 января - 11 тысяч.

Ранее в воскресенье стало известно, что в Украине пока не рассматривают возможность отмены жесткого карантина в январе, несмотря на текущую статистику заболеваемости.

В субботу сообщалось, что в Греции до 11 января продлили и ужесточили карантин из-за коронавируса. С 6:00 воскресенья, 3 января, до 6:00 11 января приостановили все виды деятельности и услуг, которые были постепенно разрешены до Рождества.