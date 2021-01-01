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В Харьковском горсовете просят парламент назначить перевыборы мэра

Новина українською → Харьков, Пятница 01 января 2021 14:24
В Харьковском горсовете просят парламент назначить перевыборы мэра Фото: Рада (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов обратился к Верховной раде по поводу выборов в Харькове. Он просит назначить внеочередные выборы мэра города из-за смерти Геннадия Кернеса.

Об этом сообщает телеканал АТН.

Терехов не уточнил, когда Рада должна рассмотреть просьбу.

"Мы сделали все в установленном законом порядке", - сказал он.

Напомним, Геннадий Кернес умер в немецкой клинике "Шарите" от последствий заболевания коронавирусом. Похороны главы Харькова состоялись 23 декабря.

Отметим, политолог Владимир Фесенко назвал возможных кандидатов на перевыборах в Харькове после смерти мэра Геннадия Кернеса. В этом списке несколько человек.

Больше о политической ситуации в Харькове после смерти Кернеса читайте в материале "Без Кернеса. Кто может взять Харьков под контроль".

Ранее в Верховной раде сообщили вероятные даты перевыборов мэра Харькова.

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