США назвали організації, що потрапили під торгові санкції через Навального

Мінторг США опублікував список організацій, що потрапили під торгові санкції у зв'язку зі справою російського опозиціонера Олексія Навального. У списку є німецькі компанії.

У санкційний список окрім 27-го Наукового центру Міноборони увійшли компанії "Хіммед", "Фемтеко", "Інтерлаб", "Лабінвест", "Аналіт продактс", "Інтертек Інструментс", "Фармконтракт", "Рау фарм" і "Регіонснаб".

Крім цього, під обмеження Мінторгу потрапили три організації з Німеччини - ChimConnect Gmbh, Pharmcontract і Riol-Chemie, а також одна зі Швейцарії - ChimConnect AG.

Ці організації, як вважають у Вашингтоні, могли мати відношення до створення і поширення зброї масового знищення та хімічної зброї.