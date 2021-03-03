RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

США назвали організації, що потрапили під торгові санкції через Навального

Автор: Артур Родивилов

Мінторг США опублікував список організацій, що потрапили під торгові санкції у зв'язку зі справою російського опозиціонера Олексія Навального. У списку є німецькі компанії.

Повідомлення опубліковано у Федеральному реєстрі США.

У санкційний список окрім 27-го Наукового центру Міноборони увійшли компанії "Хіммед", "Фемтеко", "Інтерлаб", "Лабінвест", "Аналіт продактс", "Інтертек Інструментс", "Фармконтракт", "Рау фарм" і "Регіонснаб".

Крім цього, під обмеження Мінторгу потрапили три організації з Німеччини - ChimConnect Gmbh, Pharmcontract і Riol-Chemie, а також одна зі Швейцарії - ChimConnect AG.

Ці організації, як вважають у Вашингтоні, могли мати відношення до створення і поширення зброї масового знищення та хімічної зброї.

Нагадаємо, вчора США ввели санкції проти Російської Федерації за отруєння і вирок опозиціонеру Олексію Навальному.

США також заборонили американським урядовим фінансовим організаціям надавати кредити Росії. Крім того, Вашингтон РФ включив у список країн, яким заборонено експорт оборонних технологій.

Крім того, 2 березня ЄС ввів санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним. Обмеження поширюються на окремих посадових осіб.

Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння хімічною отрутою. Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) звинуватила опозиціонера в порушення умов випробувального терміну у справі "Ів Роше", оскільки він не відзначався в інспекції після лікування в Німеччині. У підсумку йому замінили умовний термін на реальний.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяНавальный
Читайте також
Росія у відповідь на санкції закликала США "не гратися з вогнем"
Адміністрація Байдена відмовилася від перезавантаження відносин з РФ
Прогноз погоди