США назвали організації, що потрапили під торгові санкції через Навального

Мінторг США опублікував список організацій, що потрапили під торгові санкції у зв'язку зі справою російського опозиціонера Олексія Навального. У списку є німецькі компанії.
Повідомлення опубліковано у Федеральному реєстрі США.
У санкційний список окрім 27-го Наукового центру Міноборони увійшли компанії "Хіммед", "Фемтеко", "Інтерлаб", "Лабінвест", "Аналіт продактс", "Інтертек Інструментс", "Фармконтракт", "Рау фарм" і "Регіонснаб".
Крім цього, під обмеження Мінторгу потрапили три організації з Німеччини - ChimConnect Gmbh, Pharmcontract і Riol-Chemie, а також одна зі Швейцарії - ChimConnect AG.
Ці організації, як вважають у Вашингтоні, могли мати відношення до створення і поширення зброї масового знищення та хімічної зброї.
Нагадаємо, вчора США ввели санкції проти Російської Федерації за отруєння і вирок опозиціонеру Олексію Навальному.
США також заборонили американським урядовим фінансовим організаціям надавати кредити Росії. Крім того, Вашингтон РФ включив у список країн, яким заборонено експорт оборонних технологій.
Крім того, 2 березня ЄС ввів санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним. Обмеження поширюються на окремих посадових осіб.
Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння хімічною отрутою. Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) звинуватила опозиціонера в порушення умов випробувального терміну у справі "Ів Роше", оскільки він не відзначався в інспекції після лікування в Німеччині. У підсумку йому замінили умовний термін на реальний.