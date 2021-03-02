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США ввели санкції проти Росії через Навального

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 02 березня 2021 19:40
США ввели санкції проти Росії через Навального Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 2 березня, Сполучені Штати запровадили санкції проти Російської Федерації за отруєння і вирок опозиціонеру Олексію Навальному. Міністерство фінансів опублікувало список чиновників і компаній, щодо яких будуть застосовані обмеження.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

У санкційний список потрапили директор ФСБ Олександр Бортніков, перший заступник глави адміністрації президента Сергія Кирієнка, генпрокурор Ігор Краснов, начальник управління президента з внутрішньої політики Андрій Ярин, заступники міністра оборони Олексій Криворучко і Павло Попов.

Також санкції введені проти 33-го Центрального науково-дослідного інституту Міноборони, 27-го Наукового центру Міноборони, російського Державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технології.

Нагадаємо, 2 березня ЄС ввів санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним. Обмеження поширюються на окремих посадових осіб.

Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння хімічною отрутою. Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) звинуватила опозиціонера в порушення умов випробувального терміну у справі "Ів Роше", оскільки він не відзначався в інспекції після лікування в Німеччині. У підсумку йому замінили на умовний термін на реальний.

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