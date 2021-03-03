США назвали организации, попавшие под торговые санкции из-за Навального

Минторг США опубликовал список организаций, попавших под торговые санкции в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального. В списке есть немецкие компании.

В санкционный список помимо 27-го Научного центра Минобороны вошли компании "Химмед", "Фемтеко", "Интерлаб", "Лабинвест", "Аналит продактс", "Интертек Инструментс", "Фармконтракт", "Рау фарм" и "Регионснаб".

Помимо этого, под ограничения Минторга попали три организации из Германии - ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie, а также одна из Швейцарии - ChimConnect AG.

Эти организации, как считают в Вашингтоне, могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия.