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США назвали организации, попавшие под торговые санкции из-за Навального

Автор: Артур Родивилов

Минторг США опубликовал список организаций, попавших под торговые санкции в связи с делом российского оппозиционера Алексея Навального. В списке есть немецкие компании.

Уведомление опубликовано в Федеральном реестре США.

В санкционный список помимо 27-го Научного центра Минобороны вошли компании "Химмед", "Фемтеко", "Интерлаб", "Лабинвест", "Аналит продактс", "Интертек Инструментс", "Фармконтракт", "Рау фарм" и "Регионснаб".

Помимо этого, под ограничения Минторга попали три организации из Германии - ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie, а также одна из Швейцарии - ChimConnect AG.

Эти организации, как считают в Вашингтоне, могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия.

Напомним, вчера США ввели санкции против Российской Федерации за отравление и приговор оппозиционеру Алексею Навальному.

США также запретили американским правительственным финансовым организациям предоставлять кредиты России. Кроме того, Вашингтон включил РФ в список стран, которым запрещен экспорт оборонных технологий.

Кроме того, 2 марта ЕС ввел санкции против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Ограничения распространяются на отдельных должностных лиц.

Навального задержали 17 января после возвращения в Россию из Германии, где он лечился после отравления химическим ядом. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обвинила оппозиционера в нарушении условий испытательного срока по делу "Ив Роше", поскольку он не отмечался в инспекции после лечения в Германии. В итоге ему заменили условный срок на реальный.

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Новости Украины Российская ФедерацияНавальный
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