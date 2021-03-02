ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС запровадив санкції проти Росії через Навального

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 02 березня 2021 15:11
ЄС запровадив санкції проти Росії через Навального Фото: Олексій Навальний (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз запровадив санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним. Обмеження поширюються на окремих посадових осіб.

Про це повідомляє агентство DPA.

Як пише DPA з посиланням на джерела, правовий акт про європейські санкції проти Росії вже прийнято в письмовій формі. Найближчим часом документ опублікують в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомило, що сьогодні США можуть ввести санкції проти Росії через ситуацію з отруєнням і переслідуванням Навального. Ці обмеження синхронізовані з європейськими.

Раніше стало відомо, що під санкції потраплять глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, генпрокурор Ігор Краснов, глава Росгвардіі Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников.

Навального затримали 17 січня після повернення до Росії з Німеччини, де він лікувався після отруєння хімічним отрутою. Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) звинуватила опозиціонера в порушенні умов випробувального терміну у справі "Ів Роше", оскільки він не відзначався в інспекції після лікування в Німеччині. У підсумку йому замінили умовний термін на реальний.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Евросоюз Російська Федерація Навальный Санкції
NEWS
В Україні 5 336 нових випадків коронавірусу. Одужали менше пацієнтів
В Україні 5 336 нових випадків коронавірусу. Одужали менше пацієнтів
DAILY
Битва за округи. Хто з політиків побореться за вакантні місця у Раді
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за округи. Хто з політиків побореться за вакантні місця у Раді