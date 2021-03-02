ЄС запровадив санкції проти Росії через Навального

Європейський союз запровадив санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним. Обмеження поширюються на окремих посадових осіб.

Як пише DPA з посиланням на джерела, правовий акт про європейські санкції проти Росії вже прийнято в письмовій формі. Найближчим часом документ опублікують в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters повідомило, що сьогодні США можуть ввести санкції проти Росії через ситуацію з отруєнням і переслідуванням Навального. Ці обмеження синхронізовані з європейськими.

Раніше стало відомо, що під санкції потраплять глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, генпрокурор Ігор Краснов, глава Росгвардіі Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников.

Навального затримали 17 січня після повернення до Росії з Німеччини, де він лікувався після отруєння хімічним отрутою. Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) звинуватила опозиціонера в порушенні умов випробувального терміну у справі "Ів Роше", оскільки він не відзначався в інспекції після лікування в Німеччині. У підсумку йому замінили умовний термін на реальний.