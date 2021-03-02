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США припиняють надання допомоги Росії через ситуацію з Навальним

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 02 березня 2021 20:53
США припиняють надання допомоги Росії через ситуацію з Навальним Фото: держсекретар Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати припиняють надання допомоги Російській Федерації, за винятком термінової гуманітарної допомоги. Таку заяву зробили в Державному департаменті, вказавши на те, що таке рішення було ухвалене через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним.

Про це повідомляє прес-служба Держдепартаменту США.

Також Вашингтон виключає Росію зі списку країн, в які може бути дозволено продаж і експорт озброєнь.

При цьому Білий дім припиняє будь-які програми іноземного військового фінансування з участю Росії, а також відмовляють в наданні будь-яких кредитів, кредитних гарантій або іншої фінансової допомоги.

У Держдепартаменті додали, що введені проти Росії санкції будуть застосовані через 15 днів після відповідного попередження Конгресу.

Обмежувальні заходи можуть бути зняті тільки через 12 місяців після виконання Росією певних умов.

Нагадаємо, сьогодні США ввели санкції проти Російської Федерації за отруєння і вирок опозиціонеру Олексію Навальному.

Крім того, 2 березня ЄС ввів санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним. Обмеження поширюються на окремих посадових осіб.

Навального затримали 17 січня після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння хімічною отрутою. Федеральна служба виконання покарань (ФСВП) звинуватила опозиціонера в порушення умов випробувального терміну у справі "Ів Роше", оскільки він не відзначався в інспекції після лікування в Німеччині. У підсумку йому замінили на умовний термін на реальний.

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