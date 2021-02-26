Лукашенко: жодна моя дитина не буде президентом Білорусі після мене

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру передавати своїм дітям владу в країні. Сьогодні його старший син Віктор Лукашенко був обраний на пост президента Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі.
Про це повідомляє "БелТА".
За його словами, його син при обранні головою НОК не буде державним службовцем.
"Багато ж ви чуєте розмов: транзит влади. Ось тут зараз Лукашенко старшому, як мінімум, передасть владу, він буде правити в країні. Я часто говорив, що в нашій сім'ї це ніколи не обговорювалося і не може обговорюватися. Тому що ні одна моя дитина президентом у Білорусі не буде після мене", - сказав Лукашенко.
Нагадаємо, Олександр Лукашенко назвав умови своєї відставки. Він може піти з влади, якщо не буде протестів у країні і будуть гарантії безпеки для його прихильників.
РБК-Україна писало, що лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила ультиматум Олександру Лукашенку.
Після цього Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Світлани Тіхановскої.