Лукашенко: жодна моя дитина не буде президентом Білорусі після мене

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру передавати своїм дітям владу в країні. Сьогодні його старший син Віктор Лукашенко був обраний на пост президента Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі.

За його словами, його син при обранні головою НОК не буде державним службовцем.

"Багато ж ви чуєте розмов: транзит влади. Ось тут зараз Лукашенко старшому, як мінімум, передасть владу, він буде правити в країні. Я часто говорив, що в нашій сім'ї це ніколи не обговорювалося і не може обговорюватися. Тому що ні одна моя дитина президентом у Білорусі не буде після мене", - сказав Лукашенко.