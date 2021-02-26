UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Лукашенко: ни один мой ребенок не будет президентом Беларуси после меня

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать своим детям власть в стране. Сегодня его старший сын Виктор Лукашенко был избран на пост президента Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

Об этом сообщает "БелТА".

По его словам, его сын при избрании главой НОК не будет государственным служащим.

"Много ж вы слышите разговоров: транзит власти. Вот тут сейчас Лукашенко старшему, как минимум, передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня", - сказал Лукашенко.

Напомним, Александр Лукашенко назвал условия своей отставки. Он может уйти из власти, если не будет протестов в стране и будут гарантии безопасности для его сторонников.

РБК-Украина писало, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко.

После этого Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против Светланы Тихановской.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Александр ЛукашенкоПрезидент
Читайте также
Евросоюз на год продлил санкции против властей Беларуси
Лукашенко о внешних силах: будем действовать с учетом опыта Украины
Прогноз погоды