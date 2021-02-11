Лукашенко назвав умови своєї відставки
Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав умови своєї відставки. Він може піти з влади, якщо не буде протестів у країні і будуть гарантії безпеки для його прихильників.
Про це повідомляє "БелТА".
За його словами, Всебілоруські народні збори мають бути стабілізатором на перехідний період і мати конституційні повноваження.
"В країні мир, порядок, ніяких протестних дій, не перевертати країну, висловлювати в рамках закону думку", - назвав Лукашенко умови своєї відставки.
Зазначимо, в Білорусі зараз проходять Всебілоруські народні збори. Вони представляють собою провладний форум, учасники якого - депутати і посадовці, співробітники держпідприємств, діячі науки і культури, вчителі і лікарі - обговорюють стратегію розвитку на майбутню п'ятирічку.
РБК-Україна писало, що Тіхановська оголосила ультиматум Олександру Лукашенку.
Після того Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Світлани Тіхановської та інших членів Координаційної ради.
Крім того, в середині жовтня Білорусь оголосила Світлану Тіхановську в міжнародний розшук.
Вона також потрапила в базу розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ Росії.