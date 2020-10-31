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У Франції поблизу церкви стріляли у священника

Автор: Дмитро Левицький

У французькому Ліоні сьогодні ввечері невідомий стріляв у православного священника. Інцидент стався поблизу Грецької православної церкви на вулиці Сен-Лазар.

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Про це повідомляє телеканал BFM TV.

За попередніми даними, невідомий двічі вистрілив з дробовика в живіт 52-річного протоієрея грецької національності, коли той закривав свою церкву. Священнику надали допомогу на місці та госпіталізували.

Нападник втік з місця події, зараз його розшукують. Навколо місця нападу встановили охоронний периметр.

Нагадаємо, останніми днями Францію охопила хвиля нападів та терактів на релігійному підгрунті. Ситуація загострилася через висловлювання президента Еммануеля Макрона щодо ісламу після вбивства французького вчителя.

Як писало РБК-Україна, у четвер, 29 жовтня, озброєний ножем чоловік напав на людей поблизу церкви. В результаті нападу дві людини загинули та одна отримала серйозні поранення.

Крім того, в той же день у французькому Авіньйоні чоловік напав з ножем на поліцейських, його застрелили.

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