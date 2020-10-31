Во Франции вблизи церкви стреляли в священника

Во французском Лионе сегодня вечером неизвестный стрелял в православного священника. Инцидент произошел рядом с Греческой православной церковью на улице Сен-Лазар.

Об этом сообщает телеканал BFM TV.

По предварительным данным, неизвестный дважды выстрелил из дробовика в живот 52-летнего протоиерея греческой национальности, когда тот закрывал свою церковь. Священнику оказали помощь на месте и госпитализировали.

Нападавший скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают. Вокруг места нападения установили охранный периметр.

Напомним, в последние дни Францию охватила волна нападений и терактов на религиозной почве. Ситуация обострилась из-за высказывания президента Эммануэля Макрона об исламе после убийства французского учителя.

Как писало РБК-Украина, в четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей вблизи церкви. В результате нападения два человека погибли и один получил серьезные ранения.

Кроме того, в тот же день во французском Авиньоне мужчина напал с ножом на полицейских, его застрелили.