У Франції оголосили максимальний рівень терористичної загрози

У Франції оголошено найвищий рівень терористичної загрози. Президент Франції Еммануель Макрон скликає на завтра Раду національної оборони.

Про це повідомив прем'єр Франції Жан Кастекс, повідомляє BFMTV.

Кастекс назвав напад в Ніцці варварським. Він подякував поліцейським, які затримали нападника.

"Відповідь уряду буде твердою, негайною і безжальною. План буде доведений до максимального рівня по всій країні", - заявив він.

У цього плану є три рівні: найнижчий "пильність", другий - "ризик атаки", коли загроза висока, і найвищий - "атака". Останній може бути активований в разі неминучої загрози терористичного акту або відразу після нападу.

Нагадаємо, в церкви Нотр-Дам в Ніцці сьогодні стався напад на людей. В результаті одна з жертв була обезголовлена.

Після цього мер Ніцци розпорядився закрити всі храми в місті після нападу з ножем на прихожан церкви.

Він вважає напад з ножем у церкві терористичним актом.

Також у Франції вчинили ще один напад на людей. При нападі з ножем на поліцейських чоловік кричав "Аллах Акбар".