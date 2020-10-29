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У Ніцці невідомий напав з ножем на людей біля церкви, є жертви

Новость на русском → Ніцці, Четвер 29 жовтня 2020 10:54
У Ніцці невідомий напав з ножем на людей біля церкви, є жертви Фото: місце нападу (t me stormdaily)
Автор: Анастасия Рокитна

В Ніцці у базиліки Нотр-Дам невідомий напав з ножем на людей. В результаті загинула жінка, кілька людей отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр внутрішніх справ Франції Джеральд Дарманен заявив, що в місті проводиться поліцейська операція.

Мер Ніцци вважає напад з ножем біля церкви терористичним актом. Він попросив городян уникати району події.

Жертвами атаки в Ніцці стали двоє людей, повідомляє телебачення.

Нагадаємо, в жовтні в передмісті Парижа сталося вбивство вчителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo. Нападником виявився 18-річний чеченець з Москви. Його застрелили.

Раніше Макрон заявив, що ісламісти не будуть спати спокійно у Франції.

У Франції правоохоронці затримали 11 осіб, підозрюваних у причетності до вбивства вчителя історії. Емманюель Макрон назвав подію "ісламським терактом".

Серед взятих під варту - відомий активіст-ісламіст Абдельхакім Сефріві. Днями він опублікував відео, в якому засуджує викладача.

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