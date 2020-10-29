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У Франції чоловік напав з ножем на поліцейських

Новость на русском → Авіньйон, Четвер 29 жовтня 2020 12:53
У Франції чоловік напав з ножем на поліцейських Фото: місце нападу у Франції (twitter com cestrosi)
Автор: Анастасия Рокитна

У Франції здійснили ще один напад на людей. В Авіньйоні невідомий напав з ножем на поліцейських.

Про це повідомляє Europe 1.

При нападі на поліцейських чоловік кричав "Аллах Акбар". У відповідь поліція відкрила вогонь. За даними ЗМІ, чоловіка вбили.

Наразі правоохоронці розслідують цей інцидент.

Зазначимо, сьогодні в Ніцці невідомий напав на людей. В результаті - троє жертв. Двох осіб вбили прямо в церкві. У Францій створено при МВС кризовий штаб.

Нагадаємо, мер Ніцци розпорядився закрити всі храми в місті після нападу з ножем на прихожан церкви.

Він вважає напад з ножем біля церкви терористичним актом.

До цього президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ісламісти не будуть спати спокійно у Франції.

У Франції правоохоронці затримали 11 осіб, підозрюваних у причетності до вбивства вчителя історії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo. Макрон назвав подію "ісламським терактом".

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