В FDA рекомендують схвалити вакцину від коронавірусу BioNTech і Pfizer

Профільний комітет Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) рекомендував регулятору схвалити використання вакцин BioNTech і Pfizer в США. Тепер дану рекомендацію розгляне керівництво FDA.

Трансляцію засідання комітету вели в Twitter.

У ході голосування 17 експертів Консультативного комітету з вакцин погодились, що користь від використання вакцини перевищує супутні ризики.

Управління обіцяло при схваленні видати дозвіл на екстрене застосування цих вакцин.

Нагадаємо, генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла не зміг відповісти на питання, чи можуть вакциновані від коронавірусу люди бути переносниками. За його словами, це питання ще потребує вивчення.

Як повідомляло РБК-Україна, першою у світі вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech зареєструвала Великобританія. Також очікується, що на початку грудня цю вакцину дозволять застосовувати в США.

Раніше Михайло Радуцький назвав категорії людей, яких першими будуть вакцинувати від коронавірусу в Україні. Він додав, що всі вакцини, які закупить держава, будуть безкоштовними.