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У Раді назвали нові категорії українців, які першими отримають вакцину від COVID

Новость на русском → Україна, П'ятниця 11 грудня 2020 00:15
У Раді назвали нові категорії українців, які першими отримають вакцину від COVID Фото: Михайло Радуцький (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький назвав категорії осіб, яких першими будуть вакцинувати від коронавірусу в Україні. Він додав, що всі вакцини, які купить держава, будуть безкоштовними.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".

За його словами, 4 млн українців матимуть змогу провакцинуватися безоплатно в рамках глобальної ініціативи COVAX.

"Перша хвиля - це лікарі, військові, це поліція. Лікарі обов'язково. В першу чергу це медпрацівники, це військові, це поліція, це Національна гвардія і літні люди з групи ризику", - сказав Радуцький.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, серед силовиків загалом на коронавірус захворіли 25 тисяч осіб, з них 78 летальних.

Раніше Михайло Радуцький заявив, що, для того, щоб перервати ланцюг захворювання на коронавірус в Україні, необхідно вакцинувати 18-19 млн осіб. За його словами, стійкого імунітету немає ще.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про продовження карантину до кінця зими з посиленими обмеженнями у період 8-24 січня.

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