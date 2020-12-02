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Вакцину Pfizer можуть внести в екстрений список ВООЗ

Новость на русском → Женева, Середа 02 грудня 2020 16:07
Вакцину Pfizer можуть внести в екстрений список ВООЗ Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) відреагувала на рішення Британії щодо реєстрації вакцини від коронавірусу Pfizer. Організація почала вивчення вакцини та розробляє рекомендації.

Про це йдеться в офіційній заяві ВООЗ на сторінці у Twitter.

Зараз ВООЗ веде переговори з британським урядом про отримання доступу до певної інформації, яка може пришвидшити внесення вакцини Pfizer до екстренного переліку ВООЗ. Цей список дозволяє країнам почати екстрену вакцинацію населення від коронавірусу, а також відкриває двері для міжнародних поставок вакцини в рамках глобальних механізмів.

"Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ з питань імунізації вивчає вакцину і формулює рекомендації щодо її використання", - заявили в організації.

Нагадаємо, сьогодні Британія стала першою країною світу, яка схвалила вакцину від коронавірусу. Британський уряд зареєстрував вакцину компаній Pfizer та BioNTech.

Крім того, компанії Pfizer Inc і BioNTech днями звернулися в Європейське агентство з лікарських засобів з проханням про умовний дозвіл на використання вакцини проти COVID-19.

Додамо, вакцина від коронавірусу компаній Pfizer Inc і BioNTech показала свою ефективність у 95% випадків.

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