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Потребує вивчення: Pfizer про можливість вакцинованих людей передавати коронавірус

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 04 грудня 2020 16:28
Потребує вивчення: Pfizer про можливість вакцинованих людей передавати коронавірус Фото: Альберт Бурла (flickr.com worldeconomicforum)
Автор: Дмитро Левицький

Генеральний директор компанії Pfizer Альберт Бурла не зміг відповісти на питання, чи можуть вакциновані від коронавірусу люди бути переносниками. За його словами, це питання ще потребує вивчення.

Про це йдеться в матеріалі телеканалу NBC.

Журналіст телеканалу запитав Бурла, чи може він передавати коронавірус іншим людям після того, як вакцинується від COVID-19.

"Я думаю, це те питання, яке ще потрібно вивчити. Ми зараз не впевнені в цьому", - відповів керівник Pfizer.

Нагадаємо, компанії Pfizer та BioNTech спільно розробили вакцину від коронавірусу. Дослідження компаній показали, що їхня вакцина ефективна у 95% випадків коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, першою у світі вакцину від коронавірусу Pfizer та BioNTech зареєструвала Британія. Також очікується, що на початку грудня цю вакцину дозволять застосовувати у США.

Крім того, вчора британський телеканал Sky News заявив про прибуття перших доз вакцини від коронавірусу Pfizer та BioNTech на територію Сполученого Королівства.

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