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Британія першою в світі схвалила вакцину проти COVID-19 від Pfizer та BioNTech

Новость на русском → Великобританія, Середа 02 грудня 2020 09:56
Британія першою в світі схвалила вакцину проти COVID-19 від Pfizer та BioNTech Фото: вакцина проти COVID-19 (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Великобританія першою в світі схвалила вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer і BioNTech для широкого використання. Ця вакцина показала, що ефективна в запобіганні коронавірусу на 95%.

Про це повідомляє ВВС.

Зробити вакцинацію даним препаратом можна буде в Британії вже з наступного тижня. При цьому вакцинація громадян з групи ризику може початися вже найближчими днями.

Великобританія вже замовила 40 мільйонів доз вакцини Pfizer і BioNTech. Цієї кількості вистачить для вакцинації 20 мільйонів осіб.

Перші дози вакцини прибудуть до Британії найближчими днями. Перша партія налічуватиме 10 млн доз.

Вакцина компанії Pfizer і BioNTech стане найшвидшою - вона пройшла всі етапи дослідження всього за 10 місяців.

Нагадаємо, вчора компанії Pfizer Inc і BioNTech звернулися в Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) з проханням про умовний дозвіл на використання вакцини проти COVID-19.

Також повідомлялося, що управління з продовольства і медикаментів США (FDA) може дозволити застосування вакцини компаній Pfizer і BioNTech вже 10 грудня. У разі затвердження застосування вакцини може початися вже наступного дня.

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Британія першою в світі схвалила вакцину проти COVID-19 від Pfizer та BioNTech
Игорь Литвиненкоредактор стрічки новин Британія першою в світі схвалила вакцину проти COVID-19 від Pfizer та BioNTech
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