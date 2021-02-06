Енергетичні відносини чи не останній міст між Росією і ЄС, - Штайнмайер

Енергетичні відносини є чи не останнім мостом між Росією і Європою. Обидві сторони повинні задуматися, чи варто руйнувати повністю і безповоротно цей міст.

Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, передає Handelsblatt.

За його словами, руйнування мостів - це не ознака сили.

"Після послідовного погіршення відносин за минулі роки зв'язки у сфері енергетики залишаються чи не останнім мостом між Росією і Європою", - заявив він.

У той же час, за його словами, арешт і засудження російського опозиціонера Олексія Навального ніяк не співвідносяться з правовою державою.

Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що газопровід "Північний потік-2" зупинить сама Німеччина.

Зазначимо, голова комітету Бундестагу ФРН у міжнародних справах Норберт Ретген закликав ввести мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік - 2".

Раніше німецька газета Handelsblatt писала, що США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку-2". Однак це рішення приймуть з урахуванням інтересів України.