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"Північний потік-2" зупинить сама Німеччина, - Bloomberg

Новость на русском → Берлін, Субота 06 лютого 2021 09:31
"Північний потік-2" зупинить сама Німеччина, - Bloomberg Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель піде у відставку вже в 2021 році, а до цього їй вигідно не приймати рішення щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Однак, новий консервативний уряд може визнати його будівництво безглуздим.

Про це пише видання Bloomberg.

Зараз Меркель, як пише видання, має вплив і на США, які виступають категорично проти проекту, і на Росію.

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