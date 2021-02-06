"Північний потік-2" зупинить сама Німеччина, - Bloomberg

Канцлер Німеччини Ангела Меркель піде у відставку вже в 2021 році, а до цього їй вигідно не приймати рішення щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Однак, новий консервативний уряд може визнати його будівництво безглуздим.

Про це пише видання Bloomberg.

Зараз Меркель, як пише видання, має вплив і на США, які виступають категорично проти проекту, і на Росію.