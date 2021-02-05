ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів

Новость на русском → П'ятниця 05 лютого 2021 14:43
У Бундестазі запропонували ввести мораторій на "Північний потік-2" для переговорів Фото: Норберт Ретген (bnn.de)
Автор: Олександр Білоус

Голова комітету Бундестагу ФРН у міжнародних справах Норберт Ретген закликав ввести мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік - 2". Разом з ЄС, Росією і США необхідно розвіяти побоювання, що проект буде використаний як геополітична зброя проти країн Східної Європи.

Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk.

З точки зору Реттгена, "перерву" слід використовувати для того, щоб ЄС і США могли вступити в переговори з Росією.

"Якщо міжнародна угода могла б виключити можливість використання трубопроводу в якості геополітичної зброї проти країн Східної Європи, то можна було б співпрацювати з Росією в галузі енергетичної політики", - сказав Реттген.

"Можливо, це могло б виглядати так: ЄС, Росія і США погоджуються запровадити мораторій на будівництво, але на цей раз не як санкції, а як паузу для вступу в переговори", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, у Державному департаменті США заявили про намір ввести санкції проти всіх учасників проекту "Північний потік-2" після його будівництва або сертифікації.

Нагадаємо, німецька газета Handelsblatt заявила, що США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку-2". Однак це рішення приймуть з урахуванням інтересів України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Северный поток Северный поток-2 Санкції
NEWS
Нові показники "червоної" зони та локальні обмеження: яким буде карантин в Україні
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Нові показники "червоної" зони та локальні обмеження: яким буде карантин в Україні
DAILY
Прогноз на лютий. Яким буде курс гривні до долара до кінця місяця
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Прогноз на лютий. Яким буде курс гривні до долара до кінця місяця