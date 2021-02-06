Энергетические отношения чуть ли не последний мост между Россией и ЕС, - Штайнмайер

Энергетические отношения являются едва ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься, стоит ли разрушать полностью и бесповоротно этот мост.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Handelsblatt.

По его словам, разрушение мостов - это не признак силы.

"После последовательного ухудшения отношений за прошедшие годы связи в сфере энергетики остаются чуть ли не последним мостом между Россией и Европой", - заявил он.

В то же время, по его словам, арест и осуждение российского оппозиционера Алексея Навального никак не соотносятся с правовым государством.

Напомним, издание Bloomberg писало, что газопровод "Северный поток-2" остановит сама Германия.

Отметим, глава комитета Бундестага ФРГ по международным делам Норберт Ретген призвал ввести мораторий на строительство газопровода "Северный поток - 2".

Ранее немецкая газета Handelsblatt писала, что США могут отменить санкции против "Северного потока-2". Однако это решение примут с учетом интересов Украины.