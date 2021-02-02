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США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку-2". Але з урахуванням інтересів України

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 02 лютого 2021 14:53
США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку-2". Але з урахуванням інтересів України Фото: будівництво "Північного потоку-2" (nord-stream2 com by Paul Langrock)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки сигналізують про готовність скасувати санкції проти газопроводу "Північного потоку-2". При цьому Німеччина має гарантувати захист інтересів України.

Про це пише німецька газета Handelsblatt.

Видання з посиланням на джерела пише, що Берлін має внести відповідні пропозиції.

"Німці мають викласти пакетне рішення. В іншому випадку ми не зможемо вирішити проблему "Північного потоку-2". - зазначив представник США.

За даними Handelsblatt, Вашингтон зацікавлений у запобіганні зростання залежності Європи від російського газу і намагається не допустити відокремлення України від європейської газової інфраструктури.

Одним з таких варіантів може бути механізм відключення поставок по "Північному потоку-2", якщо Москва спробує чинити тиск на Україну, обмеживши постачання газу. Крім того, США закликають до перегляду контракту на транзит російського природного газу через українську ГТС.

Другий варіант - Німеччина має допомогти Україні розширити газову інфраструктуру для поставок водню до країн Європейського союзу. Але Handelsblatt зазначає, що поки федеральний уряд неохоче робить конкретні пропозиції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція рекомендує Німеччині відмовитися від "Північного потоку-2".

Берлін зазначає, що офіційна влада країни підтримуює будівництво газопроводу.

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